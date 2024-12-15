Продажа билетов на спортивные секции онлайн

Со стороны админа нужно формирование расписания относительно спортивного учреждения - секции (смотрите "услуги и цены" в каждом разделе) по объему (ограниченное кол-во мест на каждую секцию).

По сути как в кинотеатре (дата премьеры на ограниченное кол-во мест относительно фильма).