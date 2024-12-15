Требуется разработать одностраничный сайт с интеграцией email-рассылки. Проект должен быть выполнен "под ключ" с учетом всех необходимых функций. Пример будет предоставлен в личном сообщении.
Продажа билетов на спортивные секции онлайн
Здравствуйте! Joomla 5 - https://dso45.ru/
Нужно:
Онлайн продажа (бронирование) мест в секций.
Со стороны админа нужно формирование расписания относительно спортивного учреждения - секции (смотрите "услуги и цены" в каждом разделе) по объему (ограниченное кол-во мест на каждую секцию).
По сути как в кинотеатре (дата премьеры на ограниченное кол-во мест относительно фильма).
Заявки фрилансеров
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