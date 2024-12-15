Продажа билетов на спортивные секции онлайн

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Закрыт6 заявок275 просмотров

Здравствуйте! Joomla 5 - https://dso45.ru/

Нужно:

  1. Онлайн продажа (бронирование) мест в секций.

  2. Со стороны админа нужно формирование расписания относительно спортивного учреждения - секции (смотрите "услуги и цены" в каждом разделе) по объему (ограниченное кол-во мест на каждую секцию).

    По сути как в кинотеатре (дата премьеры на ограниченное кол-во мест относительно фильма).

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