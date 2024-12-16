Разработка новых и доработка существующих парсеров

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка5 просмотров

Добрый день.

Требуется разработка новых и доработка существующих парсеров, а также доработка конструктора сборок ПК на сайте. Знание PHP, Java, CSS, HTML и работа с SQL базами данных обязательны. Проект подразумевает долгосрочное сотрудничество, не является разовым.

Интересует? :)

CSSHTMLJavaPHPSQLДоработка сайтовСоздание парсеров
5 месяцев назад
roman_rmis
Роман 
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5 месяцев в сервисе
Был
3 дня назад

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Максим
 
26 лет
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