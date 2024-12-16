Требуются доработки для сайта на WordPress: настройка прикрепления файлов в объявлениях, создание общего чекбокса для скрытия документов и админ-страницы для хранения сообщений от пользователей. Включает поиск, фильтрацию и возможность удаления строк. Необходимо сохранить состояние чекбоксов при обновлении страницы.