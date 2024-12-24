Разработать веб-приложение для мини-игры в Telegram в формате викторины. Необходимо создать интерфейс с таймером, кнопками профиля, заданий, друзей и статистики. Реализовать внутриигровую валюту, систему заданий и интеграцию с платежной системой. В игре 15 вопросов с 4 вариантами ответов, возможность использования жизней и подсказок. Дизайн уже готов, требуется только реализация функционала.