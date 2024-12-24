Разработка новых парсеров и доработка существующих

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок293 просмотра

Разработка новых парсеров и доработка существующих парсеров.

Доработка конструктора сборок пк на сайте.

Php, java, css, html.

Работа с базой данных sql.

Продвижение сайта.

Не разовая работа.

Долгосрочное сотрудничество .

CSSHTMLJavaPHPSQLДоработка сайтовПродвижение сайтовСоздание парсеров
4 месяца назад
roman_rmis
Роман 
47 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 отзывов
4 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
48 отзывов
4 месяца назад
Павло
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Вадим
 
31 год
10 лет в сервисе
Был
день назад
9 отзывов
4 месяца назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
92 отзыва(-1)
4 месяца назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Александр
 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
30 отзывов
5 месяцев назад