Доработки в Slopy Game

Необходимо добавить:

Полная история NFT майнинга:

История с теми у кого есть нфт(аккаунт телеграм), сколько сейчас нфт, какие нфт, сколько сейчас score,начисления за майнинг с помощью нфт списком сколько намайнено всего, выбор по датам. У каждого аккаунта кто майнит лог с запусками майнинга и начислениями предыдущими за каждый запуск.

Таблица live участников, на аккаунт нажимаешь и там все данные по нфт майнингу и история

Небольшая панель live Сколько майнится сейчас score , nft, количество и список аккаунтов.

Суточная статистика: Максимальный: Score одновременно, NFT одновременно, аккаунтов майнит одновременно



Лог начислений суточный по дням за каждый 10 минутные промежуток.(144 промежутка за день)

И в этом логе все аккаунты кому сколько начислилось, сколько нфт,score, время



Добавить на главной где заработано SLOPY по режимам NFT заработок суточный



Баннер когда витрина с продажей нфт пустая. текст:

There are no NFTs available for purchase at the moment. Click 'Update' to check for new ones on sale!

И кнопка “Update



Добавление временного бана