Доработки в Slopy Game

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка2 просмотра

Необходимо добавить:
Полная история NFT майнинга:
История с теми у кого есть нфт(аккаунт телеграм), сколько сейчас нфт, какие нфт, сколько сейчас score,начисления за майнинг с помощью нфт списком сколько намайнено всего, выбор по датам. У каждого аккаунта кто майнит лог с запусками майнинга и начислениями предыдущими за каждый запуск.
Таблица live участников, на аккаунт нажимаешь и там все данные по нфт майнингу и история

Небольшая панель live Сколько майнится сейчас score , nft, количество и список аккаунтов.
Суточная статистика: Максимальный: Score одновременно, NFT одновременно, аккаунтов майнит одновременно

Лог начислений суточный по дням за каждый 10 минутные промежуток.(144 промежутка за день)

И в этом логе все аккаунты кому сколько начислилось, сколько нфт,score, время

Добавить на главной где заработано SLOPY по режимам NFT заработок суточный

Баннер когда витрина с продажей нфт пустая. текст:
There are no NFTs available for purchase at the moment. Click 'Update' to check for new ones on sale!

И кнопка “Update

Добавление временного бана

5 месяцев назад
Alexmomentum
Александр 
28 лет
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

goldbranch
Богдан 
31 год
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад
5 месяцев назад
$120
4 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

goldbranch
Богдан 
31 год
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад
5 месяцев назад