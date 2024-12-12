Приветствуются готовые решения, т.к. тема стара и у кого-то точно есть готовое решение.



Необходимо интегрировать в сайт на Tilda - программу (Астропроцессор), которая строит карты звездного неба и дает координаты небесных тел.



Примеры встроенной программы



https://app.astronova.ru/natal-chart

https://olga.morinus-astrology.com/new/



"Колесо" строится на основании:

- координаты небесных тел (Швейцарские эфемериды) https://github.com/aloistr/swisseph



Таких "колес" разработано целое множество (см. Яндекс - Астропроцессор )



Бюджет по договоренности

Астропроцессор

- расчет натальной карты по указанным данным



- расчет натальной карты по текущему времени (текущий транзит) Это тот же самый расчёт, но делается автоматически без ввода данных.



- расчет совмещенных карт: до 3-х дат одновременно в одной карте.



- сохранение рассчитанных карт и сортировка по группам в личном кабинете пользователя.



- текстовое описание аспектов

Натальная карта строится на основании:

- координат небесных тел https://www.astro.com/swisseph/swephprg.htm#_Toc78...

базу данных можно скачать здесь https://github.com/chapagain/php-swiss-ephemeris



- координаты и часовые пояса городов отдает Google API.



В общем как видите функционал не сложный.