Требуется разработать Telegram-бота для покупки и продления прокси с сайта spaceproxy.net. Бот должен поддерживать команды для покупки прокси, продления на выбранный период, отображения баланса и уведомления о низком балансе. Также необходимо реализовать функционал для проверки статуса прокси по IP и добавления/удаления сотрудников с инструкцией по запуску бота.
Астропроцессор разработать или внедрить готовый
Приветствуются готовые решения, т.к. тема стара и у кого-то точно есть готовое решение.
Необходимо интегрировать в сайт на Tilda - программу (Астропроцессор), которая строит карты звездного неба и дает координаты небесных тел.
Примеры встроенной программы
https://app.astronova.ru/natal-chart
https://olga.morinus-astrology.com/new/
"Колесо" строится на основании:
- координаты небесных тел (Швейцарские эфемериды) https://github.com/aloistr/swisseph
Таких "колес" разработано целое множество (см. Яндекс - Астропроцессор )
Бюджет по договоренности
Астропроцессор
- расчет натальной карты по указанным данным
- расчет натальной карты по текущему времени (текущий транзит) Это тот же самый расчёт, но делается автоматически без ввода данных.
- расчет совмещенных карт: до 3-х дат одновременно в одной карте.
- сохранение рассчитанных карт и сортировка по группам в личном кабинете пользователя.
- текстовое описание аспектов
Натальная карта строится на основании:
- координат небесных тел https://www.astro.com/swisseph/swephprg.htm#_Toc78...
базу данных можно скачать здесь https://github.com/chapagain/php-swiss-ephemeris
- координаты и часовые пояса городов отдает Google API.
В общем как видите функционал не сложный.
Заявки фрилансеров
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