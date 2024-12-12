Астропроцессор разработать или внедрить готовый

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Закрыт1 заявка336 просмотров

Приветствуются готовые решения, т.к. тема стара и у кого-то точно есть готовое решение.

Необходимо интегрировать в сайт на Tilda - программу (Астропроцессор), которая строит карты звездного неба и дает координаты небесных тел.

Примеры встроенной программы

https://app.astronova.ru/natal-chart
https://olga.morinus-astrology.com/new/

"Колесо" строится на основании:
- координаты небесных тел (Швейцарские эфемериды) https://github.com/aloistr/swisseph

Таких "колес" разработано целое множество (см. Яндекс - Астропроцессор )

Бюджет по договоренности

Астропроцессор
- расчет натальной карты по указанным данным

- расчет натальной карты по текущему времени (текущий транзит) Это тот же самый расчёт, но делается автоматически без ввода данных.

- расчет совмещенных карт: до 3-х дат одновременно в одной карте.

- сохранение рассчитанных карт и сортировка по группам в личном кабинете пользователя.

- текстовое описание аспектов
Натальная карта строится на основании:
- координат небесных тел https://www.astro.com/swisseph/swephprg.htm#_Toc78...
базу данных можно скачать здесь https://github.com/chapagain/php-swiss-ephemeris

- координаты и часовые пояса городов отдает Google API.

В общем как видите функционал не сложный.

TildaИнтеграция API
5 месяцев назад
Mad_trip
Руслан 
34 года
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Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
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2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад