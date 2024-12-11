Необходимо создать Telegram Mini App, включающий основную часть прокрутки колеса фортуны. После прокрутки пользователь получает приз и осуществляется редирект в другой бот. Можно использовать готовый код. Дополнительно возможно оформление заказа на вёрстку.
Верстка и программирование мини сайта
Необходимо сверстать небольшой сайт на 3 страницы с мини игрой.
Функионал игры:
На картинку наводится курсов мыши
Картинка меняется
При нажатии картинка меняется еще раз
Так же на сайте присутствуют несколько обновляемых элементов данные по котором нужно получать с бека
Планируется длительно сотрудничество с обновлением игры, добавление функционала и т.д.
Оплата в USDT
Заявки фрилансеров
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