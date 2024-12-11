Верстка и программирование мини сайта

Требуется разработать функционал для загрузки PDF и изображений напрямую из раздела карты в админке на Flask. В настоящее время файлы прикрепляются вручную по ID карты. Необходимо оптимизировать этот процесс, чтобы упростить работу с файлами. Укажите сроки выполнения задачи.