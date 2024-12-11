Верстка и программирование мини сайта

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Закрыт19 заявок421 просмотр

Необходимо сверстать небольшой сайт на 3 страницы с мини игрой.

Функионал игры:

  • На картинку наводится курсов мыши

  • Картинка меняется

  • При нажатии картинка меняется еще раз

Так же на сайте присутствуют несколько обновляемых элементов данные по котором нужно получать с бека

Планируется длительно сотрудничество с обновлением игры, добавление функционала и т.д.

Оплата в USDT

Верстка сайтовРазработка игр
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