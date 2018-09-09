https://dobrie-dela.online/admin/ - есть такая админка

там есть раздел карты/пдф файлы/картинки для карт

пдф файлы и картинки для карт

прикрепляются к карте по ее id

сейчас это делается в ручную

нужно сделать загрузку пдф и изображение прям из раздела карты

на сколько быстро это возможно сделать ?