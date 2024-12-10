Flask-admin

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка13 просмотров

Доработать flask-admin
нужен middle и кто работал с flask задача ASAP
просьба откликаться тем кто уже работал с flask-admin и кто понимает чужой код

FlaskДоработка сайтов
5 месяцев назад
guest_1733825498725
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
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Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад