Необходимо разработать парсер для списка МФО и банков, который будет интегрирован в Битрикс24. Данные должны обновляться ежедневно, с записью информации в поля, такие как ИНН. Интересует возможность реализации проекта и предварительные суммы. Подробное ТЗ будет составлено позже.