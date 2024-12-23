Создать сайт для голосования за фото

$240
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок153 просмотра

Требуется разработать мини сайт для загрузки фото и голосования за них со следующим функционалом:

  1. Страница загрузки.

    На странице есть одна кнопка загрузки фото. Посетитель имеет возможность загрузить фотографию с компьютера или телефона. Все загруженные фотографии попадают в папку upload на сайте. При загрузке человек указывает своё имя и телефон.

  2. Страница галереи для голосования.
    При загрузке страница парсит папку upload и выводит все фотографии из этой папки в виде галереи.Пре щелчке по фото оно открывается во весь экран и на внизу появляется кнопка лайка для голосования за фото. В этом режиме каждый посетитель сайта (в рамках одного сеанса) имеет возможность проголосовать один раз за каждое фото. Галерею можно отсортировать по порядку загрузки на сайт или по голосам. На каждом фото в галерее видно количество голосов. Галерея должна обновляться автоматически при добавлении нового фото или голосовании без необходимости обновлять страницу.

  3. Страница галереи One Screen.
    Работает так же, как и предыдущая, за исключением того, что вся галерея должна подстраиваться и помещаться под размер viewport, так чтобы все фото были на одном экране и не появлялся скроллбар.

Доменное имя и хостинг предоставляет заказчик.

WordPressАдаптивная версткаВерстка сайтовВерстка страницСоздание сайтов
5 месяцев назад
guest_1733766324775
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

ob163256
Олег 
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5 месяцев назад
$240
4 дня
Работа выполнена хорошо. Были проблемы в коммуникации, но все вопросы удалось решить.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!

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ob163256
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