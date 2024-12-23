На странице есть одна кнопка загрузки фото. Посетитель имеет возможность загрузить фотографию с компьютера или телефона. Все загруженные фотографии попадают в папку upload на сайте. При загрузке человек указывает своё имя и телефон.

Страница галереи для голосования.

При загрузке страница парсит папку upload и выводит все фотографии из этой папки в виде галереи.Пре щелчке по фото оно открывается во весь экран и на внизу появляется кнопка лайка для голосования за фото. В этом режиме каждый посетитель сайта (в рамках одного сеанса) имеет возможность проголосовать один раз за каждое фото. Галерею можно отсортировать по порядку загрузки на сайт или по голосам. На каждом фото в галерее видно количество голосов. Галерея должна обновляться автоматически при добавлении нового фото или голосовании без необходимости обновлять страницу.