Требуется доработка функционала Wordpress сайта с готовой темой. Необходимо реализовать вывод карточек с фотографиями моделей на различных страницах: главной, популярные, рандомные и A-Z. Также нужно создать карточки с моделями, интегрировать загрузку фотографий из S3 хранилища и обеспечить минимальное использование места на Wordpress, используя ссылки на фото. Скрипт для передачи фото уже написан.