Umbraco CMS (.NET) Разработка сайта и модуля

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки232 просмотра

Требуется опытный разработчик для создания сайта и разработки кастомного модуля на основе Umbraco CMS (платформа .NET).

Задачи:

  • Разработка структуры и функционала сайта на Umbraco CMS.

  • Создание и интеграция модуля, учитывая специфику проекта.

Требования:

  • Уверенное знание Umbraco CMS и платформы .NET.

  • Умение работать с API и интеграцией сторонних сервисов.

  • Ответственность и соблюдение сроков.

Готовы обсудить детали сотрудничества и предложить достойное вознаграждение!

.NETРазработка модулейСоздание сайтов
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