Требуется помощь в создании XML файла для обновления наличия 1000 товаров на площадке prom.ua. Необходимо, чтобы файл обновлял существующие товары, а не создавал новые. Поставляется пример текущего файла, который не работает должным образом. Ожидается консультация и возможный рабочий файл с корректным форматом.
Доделать сайт до готовности
Доделать сайт до готовности.
Нужно доделать и настроить двусторонний обмен сайта (интернет-магазина ) на MODX (minishop2, msoptionsprice2, msearch2 / mfilter2) с МойСклад по API. Важно: по API, не через СommerceML.
Сделать правильную передачу из МойСклад в интернет-магазин товаров (артикул, изображения, наименование, краткое описание, новинка, цена, цена со скидкой, остаток), а также модификации товаров (размер, цена, цена со скидкой, остаток). Так же сделать расширение передаваемых данных товара в будущем, например, "производитель" и др, расширение передаваемых данных модификации товара в будущем, например, "цвет".
Сделать настройки веб-хук для работы с API МойСклад таким образом, чтобы при добавлении / изменении / удалении данных в МойСклад, изменения отправлялись MODX.
Коротко задокументировать и прокомментировать создаваемые скрипты, чтобы их можно было поддерживать.
Еще требуется сделать :
— msearch2 / mfilter2 (фильтр / сортировка)
— отображение доступных размеров в миниатюре товара (msoptionsprice2)
— отображение доступных размеров / выбор размера / остаток на странице товара (msoptionsprice2)
— корзину (выбор размера / остаток)
— заказ (отправка заказа из интернет-магазина в МойСклад)
И настроить, чтобы корзина и заказ отображались на одной странице, как в дизайне (покажу при обсуждении задачи).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется разработка решения для парсинга данных с конкретного ресурса, позволяющего скачивать файлы формата PDF, ZIP и KENML. Необходимо обеспечить возможность автоматического скачивания неограниченного количества данных по ссылкам, предоставленным в виде QR-кодов. Ожидается создание инструмента, который сможет обрабатывать ссылки аналогичного формата.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $10
Требуется внести небольшую правку на сайте, связанную с чекбоксами. Ожидается выполнение задачи за 30 минут. Бюджет на работу составляет 10$. Оплата осуществляется по факту выполнения.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется настроить темплейт с нуля, доведя его до состояния, аналогичного указанному примеру. Необходимо подключить все нужные модули для корректной работы темплейта. Опыт в веб-программировании и знание работы с темплейтами приветствуются.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $5000
Требуется разработать сайт по поиску работы с возможностью размещения вакансий и резюме, а также панелью управления. Бэкэнд должен быть реализован на Java или Go. Прилагается начальное ТЗ, которое еще будет дорабатываться. Ожидаются вопросы и предложения по проекту.Веб-программирование14 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Разработайте стандартный модуль оплаты для Simpla CMS, используя API Monobank. После успешной оплаты заказы должны помечаться как оплачен. Необходима интеграция с существующей системой для обеспечения корректной работы модуля.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищется специалист для натяжки верстки на сайт WordPress. Задача включает интеграцию дизайна и настройку тем. Опыт в веб-программировании обязателен.Веб-программирование15 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется внести изменения на сайте, созданном на WordPress, согласно макетам дизайна. Необходимо сверстать новые элементы, добавить формы и произвести правки в шаблонах. Ожидается работа с графическими и текстовыми компонентами для улучшения функционала сайта.Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка Telegram-бота для автоматизации процесса выставления товаров на платформе Playerok. Бот должен запрашивать название товара, описание и загружать обложку, а также уточнять количество, цену и использование премиум-опции. Необходима функция массового добавления товаров и возможность задавать одинаковое описание через toggle-кнопку. Бот должен также поддерживать ввод цен со скидкой.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $10
Требуется помощь в деплое сайта на GoDaddy. Хостинг и домен уже куплены, файлы загружены, но сайт не отображается. Если проблема не решится, необходимо будет перенаправить домен на другой хостинг. Ищем специалиста в веб-программировании для решения данной задачи.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 месяца назад