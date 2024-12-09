Доделать сайт до готовности.

Нужно доделать и настроить двусторонний обмен сайта (интернет-магазина ) на MODX (minishop2, msoptionsprice2, msearch2 / mfilter2) с МойСклад по API. Важно: по API, не через СommerceML.

Сделать правильную передачу из МойСклад в интернет-магазин товаров (артикул, изображения, наименование, краткое описание, новинка, цена, цена со скидкой, остаток), а также модификации товаров (размер, цена, цена со скидкой, остаток). Так же сделать расширение передаваемых данных товара в будущем, например, "производитель" и др, расширение передаваемых данных модификации товара в будущем, например, "цвет".

Сделать настройки веб-хук для работы с API МойСклад таким образом, чтобы при добавлении / изменении / удалении данных в МойСклад, изменения отправлялись MODX.

Коротко задокументировать и прокомментировать создаваемые скрипты, чтобы их можно было поддерживать.

Еще требуется сделать :

— msearch2 / mfilter2 (фильтр / сортировка)

— отображение доступных размеров в миниатюре товара (msoptionsprice2)

— отображение доступных размеров / выбор размера / остаток на странице товара (msoptionsprice2)

— корзину (выбор размера / остаток)

— заказ (отправка заказа из интернет-магазина в МойСклад)

И настроить, чтобы корзина и заказ отображались на одной странице, как в дизайне (покажу при обсуждении задачи).