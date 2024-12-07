Monobank - модуль для simpla cms

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Для simpla cms нужно написать стандартный модуль оплаты через api monobank. Также как и у стандартных модулей оплаты, после оплаты через monobank заказ должен помечаться как оплачен.

Интеграция APIРазработка модулей
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