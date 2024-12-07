Ищется специалист для натяжки верстки на сайт WordPress. Задача включает интеграцию дизайна и настройку тем. Опыт в веб-программировании обязателен.
Monobank - модуль для simpla cms
Для simpla cms нужно написать стандартный модуль оплаты через api monobank. Также как и у стандартных модулей оплаты, после оплаты через monobank заказ должен помечаться как оплачен.
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