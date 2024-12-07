Требуется реализовать синхронизацию интернет-магазина на Wordpress с CRM smartlombard.ru через API. Основные задачи включают добавление, изменение и удаление товаров, а также отображение информации о займах клиентов и настройку оплаты. Необходима работа с документацией API для корректной интеграции.
Сделать простой учебный java проект на Apache NetBeans
инструкции приложил
Нужно срочно желательно до завтра
Кто умеет можно сделать за пару часов
Заявки фрилансеров
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