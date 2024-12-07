Сделать простой учебный java проект на Apache NetBeans

$30
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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки339 просмотров

инструкции приложил
Нужно срочно желательно до завтра
Кто умеет можно сделать за пару часов

Java
5 месяцев назад
sumachevstas
Станислав 
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