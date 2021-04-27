Требуется разработка админки для сайта на HTML и CSS с возможностью использования готовых решений или создания с нуля. Предоставляется техническое задание. Сайт использует PHP для добавления товаров и смены языков. Ссылка на сайт будет предоставлена.
Magento. Задача с поиском.
Добрый день.
Есть задача по проекту на Magento 2.
Речь о поиске по товарам.
Пример названия товара: Front Derailleur Shimano AFDT30002TSM3 Acera 9s
Клиент хочет, чтобы товар можно было найти по части слова из названия товара. То есть если вбить в поиск "T30002", чтобы этот товар нашелся.
Для поиска используется эластиксерч.
Указывайте стоимость часа вашей работы и число часов которые вам примерно нужно будет
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработать бота для общения с клиентами через WhatsApp, который будет заменять менеджера по продажам. Имеются промты и API ключ ChatGPT. Необходимо соединить все это с WhatsApp для полноценной работы.Закрыт4 месяца назад
Требуется разработать сайт-копию с нумерологическим калькулятором, который будет выполнять множество действий и генерировать PDF файлы с расшифровками значений. Важно обеспечить функциональность, аналогичную указанным примерам, с высокой степенью точности и удобства для пользователей.Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо доработать магазин на Друпал, включая интеграцию новой почты для выбора города и номера отделения при оформлении заказа, интеграцию платежной системы Моно и периодическую загрузку товаров через XML. Ожидается профессиональный подход и опыт в работе с Друпал.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется доработка сайта на WordPress с целью повышения скорости загрузки, интеграции с AmoCRM и SEO-оптимизации. Необходимо добавить конвектор валют, улучшить отображение способов оплаты, адаптировать элементы дизайна и реализовать функционал для отзывов и экскурсионных заявок. Также требуется создать план по SEO-оптимизации с расчетом бюджета.Закрыт4 месяца назад
Ищется специалист для решения проблемы выгрузки цен и остатков торговых предложений из 1С на сайт. Данные присутствуют в XML-файле, но не обновляются. Проблема наблюдается только с торговыми предложениями, обычные товары выгружаются корректно.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется помощь в настройке Power BI для сбора статистики. Необходимо проработать логику интеграции между 1С, Битрикс, Google Таблицы, Ройстат и UIS. Ожидается опыт работы с данными источниками и понимание их взаимодействия.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется перекомпиляция серверов игры Last Chaos для обеспечения их работы на архитектуре x64. На данный момент серверы функционируют на Windows. Необходимо обеспечить полную совместимость и стабильность работы после изменений.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $500
Требуется настроить подключение к MongoDB с использованием TLS и ограничить доступ по bindIp. Запустить систему как реплику с увеличением до 5 членов replica set. Работа будет проводиться через видео чат с экранным совместным доступом. Оплата производится по результату выполнения задачи.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Требуется специалист для поиска и удаления вредоносного скрипта и бэкдора на сайте, работающем на WordPress. После предыдущих попыток очистки вирус снова появляется. Нужен опыт в области безопасности и анализ логов для предотвращения повторного заражения.Закрыт4 месяца назад