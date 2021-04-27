Добрый день.

Есть задача по проекту на Magento 2.

Речь о поиске по товарам.

Пример названия товара: Front Derailleur Shimano AFDT30002TSM3 Acera 9s

Клиент хочет, чтобы товар можно было найти по части слова из названия товара. То есть если вбить в поиск "T30002", чтобы этот товар нашелся.

Для поиска используется эластиксерч.

Указывайте стоимость часа вашей работы и число часов которые вам примерно нужно будет