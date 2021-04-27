Magento. Задача с поиском.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Добрый день.

Есть задача по проекту на Magento 2.

Речь о поиске по товарам.
Пример названия товара: Front Derailleur Shimano AFDT30002TSM3 Acera 9s
Клиент хочет, чтобы товар можно было найти по части слова из названия товара. То есть если вбить в поиск "T30002", чтобы этот товар нашелся.
Для поиска используется эластиксерч.

Указывайте стоимость часа вашей работы и число часов которые вам примерно нужно будет

Magento
5 месяцев назад
dimetrius1985
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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