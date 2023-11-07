Настройка Power BI

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Настройка Power BI

Необходима помощь и проработка логики для сбора статистики в POWER BI.
Интегрирования будут между 1с/битрикс/гугл таблицы/ройстат/uis

 

5 месяцев назад
pastixe
Иван 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

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