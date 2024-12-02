Не сохраняются файлы при создании объявления при статусе Pending. Форма добавления объявления создана в FluentForms. Файлы загружаются, отображаются в медиатеке Wordpress,но почему-то не видны в самом объявлении, в админке и не прикрепляются к емайлу админу о новом объявлении/рекдактировании (функция отправки емайла создана). При удалении обьявления файлы к нему также должны удаляться.

Объявление в статусе Privat должен видить только тот исполнитель,который его выставил и админ, другим это объявление не должно быть доступно. Сейчас когда я меняю на Privat перенаправляет на страницу ошибки