Развернуть проект на React

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Закрыт12 заявок74 просмотра

Есть готовый проект проект на React.
Нужно развернуть проект у себя.Ссылку на github дам в личку
ТЗ скину тоже вместе с ссылкой.Нужен хороший специалист.
Желательно что бы английский понимал.

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