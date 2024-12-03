Необходима разработка админки для сайта подбора. Подробное задание будет предоставлено отдельно. Учитывайте бюджет, включая все правки.
Развернуть проект на React
Есть готовый проект проект на React.
Нужно развернуть проект у себя.Ссылку на github дам в личку
ТЗ скину тоже вместе с ссылкой.Нужен хороший специалист.
Желательно что бы английский понимал.
Заявки фрилансеров
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