Сделать фильтр в каталоге на основе тегов (shopify)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок8 просмотров

есть магазин на движке шопифай, тема энтерпрайс, вот демка

и задача без установки доп приложений сделать фильтр по тегу в формате "Temple:123mm"

и вывести в фильтре Temple только цифры 123 и тп из соотв тегов

Shopify
5 месяцев назад
limmm
42 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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