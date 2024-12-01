Доработка сайта на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок208 просмотров

http://supermicro-russian.ru

Вот сайт на него нужно загрузить товар по категориям, проверить чтоб корзина работала указать куда присылать заявки, визде поменять номер телефона

WordPressДоработка сайтов
5 месяцев назад
guest_1732972594497
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Мариам
 
34 года
4 года в сервисе
Был
16 дней назад
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
Веб-программирование
Любовь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
17 часов назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 месяцев назад
Лиана
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Віталій
 
25 лет
2 года в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад