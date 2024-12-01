Необходимо разработать программу на Python с использованием OpenCV для учебной работы, которая будет определять пересечение автомобилем двойной сплошной разметки. Программа должна обрабатывать видео с камеры дорожного движения, выделяя двойную сплошную и автомобили разными цветами, а также помечать автомобили, пересекающие разметку, третьим цветом.
Доработка сайта на вордпресс
Вот сайт на него нужно загрузить товар по категориям, проверить чтоб корзина работала указать куда присылать заявки, визде поменять номер телефона
Заявки фрилансеров
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