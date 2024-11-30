Ищем программиста для создания автоматизации персонажей в Roblox

Цель проекта:

Создать автоматизированные действия для персонажей в Roblox, чтобы они могли выполнять заранее прописанные движения, анимации и диалоги. На основе этого мы планируем снимать короткие сериалы в игровом мире.

Вы можете это сделать и в роблокс студио.

Что нужно сделать:

Настроить, чтобы персонажи автоматически двигались по сценарию (например, ходили, ехали на машине, останавливали движения в нужных местах).

Добавить анимации эмоций и действий (например, смех, махание рукой, использование предметов).

Настроить камеру для записи сцен с разных ракурсов.

Убедиться, что весь процесс работает как один цельный сценарий, который можно записать как готовое видео.

Кого мы ищем:

Программиста или кодера который сможет осуществить это.

Человека, который понимает, как автоматизировать движения и действия персонажей.

пример - https://youtu.be/2ukGau3xa1Q?si=a