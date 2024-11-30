Требуется помощь в установке демо-данных шаблона, приобретенного на платформе Themeforest. Необходим опыт в веб-программировании и знание платформы. Бюджет 700 руб.
Автомотизировать процесс сьемки в роблоксе
Ищем программиста для создания автоматизации персонажей в Roblox
Цель проекта:
Создать автоматизированные действия для персонажей в Roblox, чтобы они могли выполнять заранее прописанные движения, анимации и диалоги. На основе этого мы планируем снимать короткие сериалы в игровом мире.
Вы можете это сделать и в роблокс студио.
Что нужно сделать:
Настроить, чтобы персонажи автоматически двигались по сценарию (например, ходили, ехали на машине, останавливали движения в нужных местах).
Добавить анимации эмоций и действий (например, смех, махание рукой, использование предметов).
Настроить камеру для записи сцен с разных ракурсов.
Убедиться, что весь процесс работает как один цельный сценарий, который можно записать как готовое видео.
Кого мы ищем:
Программиста или кодера который сможет осуществить это.
Человека, который понимает, как автоматизировать движения и действия персонажей.
пример - https://youtu.be/2ukGau3xa1Q?si=a
Заявки фрилансеров
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