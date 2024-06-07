Требуется разработать два скрипта на Python для пересылки сообщений: из Discord в Telegram и между чатами Telegram. Скрипты должны поддерживать пересылку медиафайлов, возможность выбора нескольких комнат в Discord и задержку на текстовые сообщения не более 0.2-0.3 секунд. Также необходимо обеспечить пересылку ответов на сообщения.