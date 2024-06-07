Создать игру

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка12 просмотров

Нужно создать игру на сайте, игра будет состоять из картинок и немного анимаций персонажей (есть пример), после нужно будет перенести игру в тг

Разработка игр
5 месяцев назад
guest_1732898209976
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Коля
 
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3 года в сервисе
Был
3 часа назад
48 отзывов
5 месяцев назад