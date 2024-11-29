Бекенд

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок235 просмотров

1) подключить авторизацию пользователей
2) сделать три уровня пользователей: администратор, модератор, пользователь
3) подключить оплату
4) подключить к базе данных, чтобы выводились данные в личном кабинете пользователей
5) также должна храниться где-то переписка между пользователями
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Интеграция платежных системРазработка бэкенда
5 месяцев назад
MolScam
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