Необходимо починить самописный плагин импорта товаров на сайте WordPress с WooCommerce, который перестал функционировать после обновлений. Проблема может быть связана с записью в базу данных. Если работа выполнена успешно, возможны дополнительные задачи по модернизации. Убедитесь в своих силах перед откликом.