Необходимо починить самописный плагин импорта товаров на сайте WordPress с WooCommerce, который перестал функционировать после обновлений. Проблема может быть связана с записью в базу данных. Если работа выполнена успешно, возможны дополнительные задачи по модернизации. Убедитесь в своих силах перед откликом.
Доработка парсера
доработка парсера 2
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