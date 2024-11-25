Есть сайт на Wordpress c WooCommerce, там за импорт товаров с сайта поставщика отвечает самописный плагин импорта. После одного из обновлений CMS или вукоммерса перестал работать. Нужно починить. Предположительно, проблема с записью в базу.

Если все ок, то есть еще задачи по его модернизации. Обсудим отдельно.

Повторюсь, плагин самописный - просто зайти в админку и постараться обновиться в надежде что все чудесным образом заработает не выйдет. Беритесь за проект только в том случае, если действительно чувствуете в силы и возможности корректно все починить.

Стоимость ровно та, которая указана в проекте - если она Вас не устраивает, пожалуйста, не тратьте своё время и уважайте моё.