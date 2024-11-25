Починить импорт на сайте с Wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки158 просмотров

Есть сайт на Wordpress c WooCommerce, там за импорт товаров с сайта поставщика отвечает самописный плагин импорта. После одного из обновлений CMS или вукоммерса перестал работать. Нужно починить. Предположительно, проблема с записью в базу.

Если все ок, то есть еще задачи по его модернизации. Обсудим отдельно.

Повторюсь, плагин самописный - просто зайти в админку и постараться обновиться в надежде что все чудесным образом заработает не выйдет. Беритесь за проект только в том случае, если действительно чувствуете в силы и возможности корректно все починить.

Стоимость ровно та, которая указана в проекте - если она Вас не устраивает, пожалуйста, не тратьте своё время и уважайте моё.

WooCommerceWordPressУстранение ошибок
5 месяцев назад
dmy3
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
Веб-программирование
Максим
 
30 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
9 отзывов
5 месяцев назад
Любовь
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад
5 отзывов
5 месяцев назад