Создание визуала сайта и мобильного приложения

Требуется опубликовать отзыв на Яндекс Картах за 200 Р или на Авито за 120 Р. Можно выполнить одну из задач или обе. Текст отзыва предоставляется. Необходим аккаунт Яндекс Карты от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации отзыва.