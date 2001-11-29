Требуются правки для Wordpress, включая создание ссылки крона для формирования счетов с проверкой месяца, исправление прикрепления файлов к объявлениям, добавление общего чекбокса в админке, формирование выписки по тарифам и правки в плагине Newsletter. Также необходимо сохранять обращения пользователей через контактную форму в админке и возможность ручной загрузки файлов.
UI/UX дизайнер для проекта на Тильде
Я ищу UI/UX дизайнера с опытом работы в Тильде.
Необходимо взять материал из фигмы и выгрузить его на сайт.
Сроки работ: 29.11-01.12.
Заявки фрилансеров
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