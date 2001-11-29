UI/UX дизайнер для проекта на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка191 просмотр

Я ищу UI/UX дизайнера с опытом работы в Тильде.

Необходимо взять материал из фигмы и выгрузить его на сайт.

Сроки работ: 29.11-01.12.

FigmaTildaUI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
5 месяцев назад
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Дарья
 
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