Интеграция WooCommerce и настройка платежных систем

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Интеграция WooCommerce и настройка платежных систем для интернет-магазина на WordPress

Требования:

  1. Установка и настройка WooCommerce:

    • Установить последнюю стабильную версию WooCommerce

    • Настроить основные параметры магазина (валюта, налоги, доставка)

    • Создать минимум 10 тестовых товаров разных типов (простые, вариативные, сгруппированные)

    • Настроить категории и атрибуты товаров

  2. Интеграция платежных систем:

    • PayPal

    • Stripe

    • Яндекс.Касса (для России)

    • Локальная платежная система (по согласованию с заказчиком)

  3. Настройка способов доставки:

    • Фиксированная стоимость доставки

    • Бесплатная доставка при заказе от определенной суммы

    • Расчет стоимости доставки через API службы доставки (например, СДЭК или DHL)

  4. Оптимизация производительности:

    • Настройка кэширования WooCommerce

    • Оптимизация загрузки изображений товаров

    • Минимизация количества запросов к базе данных на страницах магазина

  5. Безопасность:

    • Настройка SSL-сертификата

    • Интеграция с сервисом защиты от спама (например, reCAPTCHA) для форм регистрации и оформления заказа

    • Настройка двухфакторной аутентификации для администраторов магазина

  6. Дополнительный функционал:

    • Настройка системы купонов и скидок

    • Интеграция с email-маркетинг сервисом (например, Mailchimp)

    • Настройка отображения сопутствующих товаров

    • Реализация функции быстрого просмотра товара

  7. SEO-оптимизация:

    • Настройка ЧПУ для страниц товаров и категорий

    • Добавление микроразметки Schema.org для товаров

    • Оптимизация мета-тегов для страниц магазина

  8. Тестирование:

    • Проверка корректности оформления заказа через все платежные системы

    • Тестирование калькулятора доставки

    • Проверка корректности работы купонов и скидок

    • Тестирование на различных устройствах и браузерах

  9. Документация:

    • Создание инструкции по управлению магазином для администратора

    • Документирование всех внесенных изменений и настроек

Технические требования:

  1. Использовать последнюю стабильную версию WordPress и WooCommerce

  2. Все дополнительные плагины должны быть совместимы с текущей версией WP и WooCommerce

  3. Обеспечить соответствие требованиям PCI DSS для обработки платежей

  4. Использовать дочернюю тему или собственную тему, совместимую с WooCommerce

  5. Оптимизировать запросы к базе данных для улучшения производительности

Результат:

  1. Полностью функционирующий интернет-магазин на WooCommerce

  2. Настроенные и протестированные платежные системы

  3. Оптимизированная и безопасная среда для электронной коммерции

  4. Документация по управлению магазином и внесенным изменениям

Пожалуйста, предоставьте детальную оценку времени на каждый этап работ и общую стоимость проекта. Также укажите ваш опыт работы с WooCommerce и интеграцией платежных систем.

WooCommerceWordPressИнтеграция платежных систем
5 месяцев назад
VOSTOK-TECHNO
Восток 
29 лет
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад

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Татьяна
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад