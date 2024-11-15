Требуется разработка интернет-магазина одежды на платформе Битрикс24. Включает создание шаблона, структуры сайта и наполнение каталога из 100 позиций. Укажите в отклике приблизительную стоимость и что она включает.
Интеграция WooCommerce и настройка платежных систем
Интеграция WooCommerce и настройка платежных систем для интернет-магазина на WordPress
Требования:
Установка и настройка WooCommerce:
Установить последнюю стабильную версию WooCommerce
Настроить основные параметры магазина (валюта, налоги, доставка)
Создать минимум 10 тестовых товаров разных типов (простые, вариативные, сгруппированные)
Настроить категории и атрибуты товаров
Интеграция платежных систем:
PayPal
Stripe
Яндекс.Касса (для России)
Локальная платежная система (по согласованию с заказчиком)
Настройка способов доставки:
Фиксированная стоимость доставки
Бесплатная доставка при заказе от определенной суммы
Расчет стоимости доставки через API службы доставки (например, СДЭК или DHL)
Оптимизация производительности:
Настройка кэширования WooCommerce
Оптимизация загрузки изображений товаров
Минимизация количества запросов к базе данных на страницах магазина
Безопасность:
Настройка SSL-сертификата
Интеграция с сервисом защиты от спама (например, reCAPTCHA) для форм регистрации и оформления заказа
Настройка двухфакторной аутентификации для администраторов магазина
Дополнительный функционал:
Настройка системы купонов и скидок
Интеграция с email-маркетинг сервисом (например, Mailchimp)
Настройка отображения сопутствующих товаров
Реализация функции быстрого просмотра товара
SEO-оптимизация:
Настройка ЧПУ для страниц товаров и категорий
Добавление микроразметки Schema.org для товаров
Оптимизация мета-тегов для страниц магазина
Тестирование:
Проверка корректности оформления заказа через все платежные системы
Тестирование калькулятора доставки
Проверка корректности работы купонов и скидок
Тестирование на различных устройствах и браузерах
Документация:
Создание инструкции по управлению магазином для администратора
Документирование всех внесенных изменений и настроек
Технические требования:
Использовать последнюю стабильную версию WordPress и WooCommerce
Все дополнительные плагины должны быть совместимы с текущей версией WP и WooCommerce
Обеспечить соответствие требованиям PCI DSS для обработки платежей
Использовать дочернюю тему или собственную тему, совместимую с WooCommerce
Оптимизировать запросы к базе данных для улучшения производительности
Результат:
Полностью функционирующий интернет-магазин на WooCommerce
Настроенные и протестированные платежные системы
Оптимизированная и безопасная среда для электронной коммерции
Документация по управлению магазином и внесенным изменениям
Пожалуйста, предоставьте детальную оценку времени на каждый этап работ и общую стоимость проекта. Также укажите ваш опыт работы с WooCommerce и интеграцией платежных систем.
Заявки фрилансеров
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