Требуется помощь в настройке плагина Loco Translate для восстановления перевода на сайте WordPress после обновления. Перевод слетел, и необходимо сделать так, чтобы он не пропадал при будущих обновлениях. Убедитесь в установке дочерней темы и настройке плагина для корректной работы.