Требуется помощь в настройке плагина Loco Translate для восстановления перевода на сайте WordPress после обновления. Перевод слетел, и необходимо сделать так, чтобы он не пропадал при будущих обновлениях. Убедитесь в установке дочерней темы и настройке плагина для корректной работы.
Нужна доработка сайта на wordpress
Здравствуйте.
Нужна доработка сайта на WP.
Сайт по продаже дверей.
нужно доработать внутренние страницы категорий.
Добавить некоторые блоки, фильтры для товаров.
Заявки фрилансеров
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