Нужна доработка сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт15 заявок185 просмотров

Здравствуйте.
Нужна доработка сайта на WP.
Сайт по продаже дверей.
нужно доработать внутренние страницы категорий.

Добавить некоторые блоки, фильтры для товаров.

WordPressДоработка сайтов
6 месяцев назад
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