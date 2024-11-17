Здравствуйте

После обновления WordPress у меня слетел перевод и плагин

Loco Translate сейчас почему-то не переводит. Нужно помочь настроить плагин Loco Translate, чтобы заработал перевод и сделать так, чтобы перевод больше не слетал после каких-то обновлений?

Перед обновлением WordPress я сохранил файлы сайта и базу данных. Перезалил файлы сайта и базу данных, которые были до обновления WordPress, но перевод так и не вернулся и плагин Loco Translate не переводит.

Один специалист написал мне - Переводы у вас все слетели потому что не установлена дочерняя тема.