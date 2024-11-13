Ищется специалист для обработки и публикации контента для 50 сериалов на сайте онлайн-кинотеатра. Задачи включают поиск и загрузку субтитров, их проверку и корректировку, а также публикацию эпизодов через админ-панель. Требуется опыт работы с админками, навыки работы с субтитрами и внимание к деталям.