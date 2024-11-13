Создать сайт на коде

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок310 просмотров

Примерно такой сайт нужно сделать https://www.stepcon.ru/. Референсов нет

Из сложного- только карта, остальное всё- текст и кнопки для отправки форм.

Дедлайн- вчера) Прошу предлагать разумные бюджеты, без предоплаты. В дальнейшем так же буду подкидывать проекты

Создание сайтов
6 месяцев назад
guest_1728400757826
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