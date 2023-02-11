Ищется опытный разработчик для развертывания сайта на Node/Postgres с настройкой CI/CD. Необходимо задеплоить сайт из GitHub репозитория и настроить хостинг, доступный для пользователей из Казахстана. Важно предоставить инструкции по управлению хостингом и указать ожидаемые расходы. Опыт работы с указанными технологиями обязателен.
Скрыть товары которых нет в наличии (shopify)
Есть магазин на движке шопифай и нужно скрыть из колелкции товары у которых бирка "sold out", в том числе если в фильтре что-то выбирают.
вот пример коллекции, пароль для входа 123
прикрепил пример файла который отвечает за отображение товаров в коллекции и отображение бирки
там нужно прописать что-то типа
{% if product.available %} -- Display product -- {% endif %}
или так
{%- if is_product_card and product.available == true -%} -- Display product -- {%- endif -%}
ps. еще есть задачи по этому движку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $12
Необходимо исправить ошибки в JavaScript, которые влияют на работу элементов пагинации и навигации в Slider Swiper. Подробное техническое задание и существующий код находятся в приложенном архиве. Требуется анализ и доработка кода для корректной работы.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется разработка системы управления билетами для международных пассажирских перевозок. Система должна включать CRM функционал, интеграцию через API, управление рейсами и возможность работы с кассовыми аппаратами. Идеально подходит для диспетчеров, агентов и туристических агентств. Опыт разработки CRM и ERP систем обязателен.Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $300
Необходимо разработать сайт на коде, аналогичный указанному примеру. В проекте требуется интеграция карты и создание кнопок для отправки форм. Дедлайн срочный. Предложения по разумному бюджету без предоплаты приветствуются. Возможность дальнейшего сотрудничества.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $200
Ищется разработчик для создания бота, который будет выполнять несложные задачи по фарму ресурсов в игре World of Warcraft. Ожидается простота в использовании и надежность в работе.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо добавить на сайт на Wordpress несколько функций: всплывающее окно обратной связи с проверкой номера, раздел с ответами на часто задаваемые вопросы и центрирование кнопки обратной связи. Требуется реализация без высоких затрат.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется доработка сайта на OpenCart версии 3.0.3.8 с шаблоном Журнал. Основные задачи включают настройки вариантов доставки, статусов заказов и почтовых шаблонов. Необходим опыт работы с OpenCart.Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуются мелкие доработки на PHP. Задачи необходимо выполнить сегодня. Подробности будут предоставлены в личной переписке. Отклик должен начинаться с упоминания PHP.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходима интеграция сервиса ChatApp с CRM Remonline для автоматической отправки документов клиентам через WhatsApp. При оформлении клиента, документы и данные сделки должны отправляться автоматически. Требуются сроки и стоимость реализации данной задачи.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необхідно покращити показник CLS для сайту one.ua, зокрема для головної сторінки та сторінок новин. Ідеальний кандидат має досвід у веб-програмуванні та оптимізації швидкості завантаження сайтів.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад