Скрыть товары которых нет в наличии (shopify)

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  2. Веб-программирование
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Есть магазин на движке шопифай и нужно скрыть из колелкции товары у которых бирка "sold out", в том числе если в фильтре что-то выбирают.

вот пример коллекции, пароль для входа 123

прикрепил пример файла который отвечает за отображение товаров в коллекции и отображение бирки   
там нужно прописать что-то типа
{% if product.available %} -- Display product -- {% endif %} 

или так

{%- if is_product_card and product.available == true -%} -- Display product -- {%- endif -%}

ps. еще есть задачи по этому движку

Shopify
6 месяцев назад
limmm
42 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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