Есть магазин на движке шопифай и нужно скрыть из колелкции товары у которых бирка "sold out", в том числе если в фильтре что-то выбирают.

вот пример коллекции, пароль для входа 123

прикрепил пример файла который отвечает за отображение товаров в коллекции и отображение бирки

там нужно прописать что-то типа

{% if product.available %} -- Display product -- {% endif %}

или так

{%- if is_product_card and product.available == true -%} -- Display product -- {%- endif -%}

ps. еще есть задачи по этому движку