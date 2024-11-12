Внедрение ChatApp в CRM Remonline

У нас компания по ремонту техники. Заказы мы ведем в CRM Remonline. У Remonline открытое API. ChatApp это сервис мессенджеров, т.е. к нему у нас подвязан наш WhatsApp и все переписки сотрудников с клиентами ведутся оттуда.

Когда мы оформляем клиента, remonline формируются документы. Мы хотим чтобы эти документы отправлялись на WhatsApp клиентам автоматически со всеми остальными данными сделки.

Интересуют сроки и стоимость реализации задачи.