Необхідно покращити показник CLS для сайту one.ua, зокрема для головної сторінки та сторінок новин. Ідеальний кандидат має досвід у веб-програмуванні та оптимізації швидкості завантаження сайтів.
Внедрение ChatApp в CRM Remonline
У нас компания по ремонту техники. Заказы мы ведем в CRM Remonline. У Remonline открытое API. ChatApp это сервис мессенджеров, т.е. к нему у нас подвязан наш WhatsApp и все переписки сотрудников с клиентами ведутся оттуда.
Когда мы оформляем клиента, remonline формируются документы. Мы хотим чтобы эти документы отправлялись на WhatsApp клиентам автоматически со всеми остальными данными сделки.
Интересуют сроки и стоимость реализации задачи.
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