Помощь с разработкой на react (для новичков)

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Закрыт6 заявок211 просмотров

Есть заготовка на стеке nextjs + mongodb + socket.io и примером организации кода.
Нужно сделать несколько компонент на реакте про профиль пользователя и форум.


Работа типовая и не сложная. Всю эту работу могу сделать сам. Но не хватает рук и времени. На все вопросы про разработку отвечу и где будет сложно — помогу или сделаю за вас. Сроки не горят, оплата за выполненную работу, а не почасовая.


Нужно иметь базовые знания про вёрстку, js и react.

Работы много. Для старта, вы делаете компонент, я оплачиваю, дальше смотрим продолжаем или нет.


Ищу разработчиков, готовых учиться и набираться опыта в программировании.

JavaScriptNext.jsReactРазработка фронтенда
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