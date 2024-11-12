Помощь с разработкой на react (для новичков)

Есть заготовка на стеке nextjs + mongodb + socket.io и примером организации кода.

Нужно сделать несколько компонент на реакте про профиль пользователя и форум.



Работа типовая и не сложная. Всю эту работу могу сделать сам. Но не хватает рук и времени. На все вопросы про разработку отвечу и где будет сложно — помогу или сделаю за вас. Сроки не горят, оплата за выполненную работу, а не почасовая.



Нужно иметь базовые знания про вёрстку, js и react.



Работы много. Для старта, вы делаете компонент, я оплачиваю, дальше смотрим продолжаем или нет.



Ищу разработчиков, готовых учиться и набираться опыта в программировании.