Требуется доработка сайта на Joomla 5: внедрение нового шаблона заказа услуг и настройка интеграции с существующей CRM через API. Шаблон и API готовы, необходим опыт работы с Joomla 5, знание PHP, MySQL и RESTful API. Опыт с системами контроля версий также приветствуется.
Помощь с разработкой на react (для новичков)
Есть заготовка на стеке nextjs + mongodb + socket.io и примером организации кода.
Нужно сделать несколько компонент на реакте про профиль пользователя и форум.
Работа типовая и не сложная. Всю эту работу могу сделать сам. Но не хватает рук и времени. На все вопросы про разработку отвечу и где будет сложно — помогу или сделаю за вас. Сроки не горят, оплата за выполненную работу, а не почасовая.
Нужно иметь базовые знания про вёрстку, js и react.
Работы много. Для старта, вы делаете компонент, я оплачиваю, дальше смотрим продолжаем или нет.
Ищу разработчиков, готовых учиться и набираться опыта в программировании.
Заявки фрилансеров
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