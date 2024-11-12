Скопировать калькулятор(форма обратной связи) на другой сайт

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Закрыт6 заявок174 просмотра

Добрый день!

Нужно скопировать калькулятор расчета с одного моего сайта на другой. Калькулятор на сайте https://arhobogrev.ru/ кнопка "калькулятор расчета".

В калькуляторе пользователь отвечает на 10 вопросов, далее заявка отправляется мне на почту.

Создание калькуляторов
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