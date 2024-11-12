Добрый день!

Нужно скопировать калькулятор расчета с одного моего сайта на другой. Калькулятор на сайте https://arhobogrev.ru/ кнопка "калькулятор расчета".

В калькуляторе пользователь отвечает на 10 вопросов, далее заявка отправляется мне на почту.