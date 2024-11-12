Необходимо создать парсер для сайта на PHP, который будет извлекать данные и выводить их в XML-файлы по заданной структуре. Данные должны автоматически обновляться при изменениях на сайте. Ожидается чистый и аккуратный код с комментариями.
Что то на подобе nvuti
Мне интересно сколь будет стоять сайт на подобе https://nvuti.today/
Что бы била и админ панель
Заявки фрилансеров
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