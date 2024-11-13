Требуется копия форума на XenForo 2 + автоматическое обновление новых тем, постов, вложений и пользователей. Так желательно все содержимое автоматически переводить на английский язык, то есть чтоб появилась англоязычная версия форума. Форум открыть для поисковиков. Для парсинга нужна авторизация по нику и выдержка cloudflare.