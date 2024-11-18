Требуется доработка многостраничного сайта на WordPress. Необходимо переверстать страницы с нуля для различных устройств, а также добавить новый функционал на бэкенд, включая сортировки, фильтры и раздел с блогом. Подробное ТЗ доступно по ссылке. Ожидаются предложения от кандидатов с отзывами.
Сайт на Тильде на Вордпресс
Есть сайт на Тильде https://mpb.moscow Нужно 1 в 1 сделать такой же, только на Вордпрессе. Какая цена и сроки? Работаю по постоплате. Спасибо откликнувшимся.
Заявки фрилансеров
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