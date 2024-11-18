Сайт на Тильде на Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок154 просмотра

Есть сайт на Тильде https://mpb.moscow Нужно 1 в 1 сделать такой же, только на Вордпрессе. Какая цена и сроки? Работаю по постоплате. Спасибо откликнувшимся.

TildaWordPressСоздание сайтов
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