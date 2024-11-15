Обновить cms Drupal и модули до последних версий

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Закрыт4 заявки52 просмотра

Здравствуйте.

Есть новостной портал на cms drupal который несколько лет нет никто не обновлял и не поддерживал его. Стоит старая версия движка 8.9.2. Необходимо все обновить до последней версии и движок и модули.

Поставить какие-то новые нужные для быстрой работы и безопасности сайта. Например кеширование, создание резервной копии базы данных и т.д. Удалить модули ненужные.

В общем привести в порядок сайт, удалить ненужный хлам, почистить кеш, логи, что-то еще лишнее. Сейчас сайт раздут до 10 Гб потому что никто технически им не занимался.

Спасибо!

DrupalДоработка сайтовОптимизация производительностиУдаление вирусов
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boricov
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