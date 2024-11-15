Требуется доработка сайта на WordPress, посвященного продаже дверей. Необходимо обновить внутренние страницы категорий, добавив новые блоки и фильтры для товаров. Ожидается улучшение структуры и функционала сайта для удобства пользователей.
Обновить cms Drupal и модули до последних версий
Здравствуйте.
Есть новостной портал на cms drupal который несколько лет нет никто не обновлял и не поддерживал его. Стоит старая версия движка 8.9.2. Необходимо все обновить до последней версии и движок и модули.
Поставить какие-то новые нужные для быстрой работы и безопасности сайта. Например кеширование, создание резервной копии базы данных и т.д. Удалить модули ненужные.
В общем привести в порядок сайт, удалить ненужный хлам, почистить кеш, логи, что-то еще лишнее. Сейчас сайт раздут до 10 Гб потому что никто технически им не занимался.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $20
Требуется помощь в настройке плагина Loco Translate для восстановления перевода на сайте WordPress после обновления. Перевод слетел, и необходимо сделать так, чтобы он не пропадал при будущих обновлениях. Убедитесь в установке дочерней темы и настройке плагина для корректной работы.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
Требуется разработка личного кабинета на Symfony, с возможностью использования Yii или Laravel. Необходимо предоставить примеры работ и стоимость услуги.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Потребуется разработка типового сайта на Wordpress. Необходимо создать структуру, внедрить верстку, добавить стандартные плагины и запустить сайт на сервере. Дизайн и верстка находятся в разработке, примеры будут предоставлены. Все детали и технические задания будут обсуждены в приватном порядке.Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $103
Необходима настройка передачи конверсий из AmoCRM для новых сделок и продаж в Яндекс Метрику с использованием сервиса ApiMonster. Ожидается корректная интеграция, обеспечивающая передачу данных о конверсиях.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется доработка кастомной темы WordPress для добавления возможности размещения отзывов к пользовательским типам записей (CPT). Форма отзывов должна включать поля: имя, телефон, почта, комментарий и оценка (звездочками). Внешний вид формы и вывод подтвержденных отзывов представлены в фигме.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется специалист по Вордпресс для выполнения различных правок на сайте. Необходимо уметь подвинуть элементы, заменить контент, а также копировать сайт и создавать новый на его основе. Работа ведется по техническому заданию. Возможность начать с первой правки уже сегодня.Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $30
Требуется помощь в установке форума XenForo на сервере. Все файлы и база данных уже загружены. Необходимо развернуть систему, установить и настроить форум для корректной работы.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $10
Требуется восстановить работоспособность нескольких сайтов на CMS DLE, которые перестали функционировать из-за вирусного заражения или взлома. Необходимо провести диагностику и устранить проблемы, чтобы вернуть сайты в рабочее состояние.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад