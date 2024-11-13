Настроить передачу конверсий из Bitrix24 в Google Analytics

$103
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок97 просмотров

Настроить передачу конверсий из Bitrix24 в Google Analytics через сервис ApiMonster

Google AnalyticsБитрикс24Интеграция API
5 месяцев назад
guest_1728993797163
7 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров