Смена валют на сайте

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genesis-print.by нужно внести цены в у.е. но отображались в рублях по курсу ЦБ либо курс вписывать в ручную

Доработка сайтов
5 месяцев назад
guest_1732277496684
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров