Требуется разработка интернет-магазина одежды на платформе Битрикс24. Включает создание шаблона, структуры сайта и наполнение каталога из 100 позиций. Укажите в отклике приблизительную стоимость и что она включает.
Смена валют на сайте
genesis-print.by нужно внести цены в у.е. но отображались в рублях по курсу ЦБ либо курс вписывать в ручную
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