Wordpress - не работает тема

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Закрыт4 заявки272 просмотра

Здравствуйте! Тема Rookie. Работает в паре с плагином Sportpress. Эта пара нужна для создания сайтов спортивных лиг - внутри создаются команды, таблицы, календари, страницы игроков и т.д.

Года 4 назад всё работало нормально. делал несколько простецких сайтов. Сейчас надо ещё. Кинулся - а фиг. уже не работает. Вроде бы ставится нормально в консоли, но "снаружи" полная фигня. Что могло измениться? Нужна помощь.

WordPressДоработка сайтов
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