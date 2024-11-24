Требуется разработка пользовательского шаблона страницы для WordPress с использованием Advanced Custom Fields. Шаблон должен включать полноширинный заголовок с фоном, секции 'О нас', 'Наши услуги' с до 6 услугами, 'Отзывы клиентов' в виде слайдера и контактную форму. Необходима адаптивность, валидация форм, оптимизация производительности и SEO. Ожидаются файлы темы, JSON с полями ACF и документация по установке.
Wordpress - не работает тема
Здравствуйте! Тема Rookie. Работает в паре с плагином Sportpress. Эта пара нужна для создания сайтов спортивных лиг - внутри создаются команды, таблицы, календари, страницы игроков и т.д.
Года 4 назад всё работало нормально. делал несколько простецких сайтов. Сейчас надо ещё. Кинулся - а фиг. уже не работает. Вроде бы ставится нормально в консоли, но "снаружи" полная фигня. Что могло измениться? Нужна помощь.
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