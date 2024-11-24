Здравствуйте! Тема Rookie. Работает в паре с плагином Sportpress. Эта пара нужна для создания сайтов спортивных лиг - внутри создаются команды, таблицы, календари, страницы игроков и т.д.

Года 4 назад всё работало нормально. делал несколько простецких сайтов. Сейчас надо ещё. Кинулся - а фиг. уже не работает. Вроде бы ставится нормально в консоли, но "снаружи" полная фигня. Что могло измениться? Нужна помощь.