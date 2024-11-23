Требуется интеграция WooCommerce и настройка платежных систем для интернет-магазина на WordPress. Задачи включают установку WooCommerce, настройку платежей (PayPal, Stripe и др.), способов доставки, оптимизацию производительности и безопасность. Также необходимо провести тестирование и предоставить документацию по управлению магазином.
Разработать пользовательский шаблон страницы для WordPress
Разработать пользовательский шаблон страницы для WordPress с использованием Advanced Custom Fields (ACF)
Требования к шаблону:
Общая структура:
Полноширинный заголовок с фоновым изображением и наложенным текстом
Секция "О нас" с текстом и изображением
Секция "Наши услуги" с возможностью добавления до 6 услуг
Секция "Отзывы клиентов" в виде слайдера
Контактная форма
ACF поля:
Заголовок: текстовое поле для главного заголовка
Подзаголовок: текстовое поле для подзаголовка
Фоновое изображение: поле для загрузки изображения
О нас: текстовое поле (WYSIWYG редактор)
Изображение "О нас": поле для загрузки изображения
Услуги: повторитель с полями для иконки, названия и описания услуги
Отзывы: повторитель с полями для имени клиента, текста отзыва и фото
Контактная информация: группа полей для адреса, телефона и email
Функциональность:
Адаптивный дизайн для мобильных устройств, планшетов и десктопов
Ленивая загрузка изображений
Слайдер для отзывов (использовать Slick или Swiper)
Валидация полей контактной формы на стороне клиента и сервера
Отправка данных формы на указанный email с использованием wp_mail()
Производительность и SEO:
Оптимизация загрузки стилей и скриптов
Правильная семантическая разметка HTML5
Добавление микроразметки Schema.org для услуг и отзывов
Совместимость и безопасность:
Соответствие стандартам кодирования WordPress
Проверка на наличие конфликтов с популярными плагинами (Yoast SEO, WooCommerce)
Защита от XSS и SQL-инъекций при обработке пользовательского ввода
Технические требования:
Использовать последнюю стабильную версию WordPress и ACF Pro
Создать дочернюю тему на основе Twenty Twenty-One или собственную тему с нуля
Использовать Sass для стилей и оптимизировать CSS
Минимизировать использование сторонних плагинов
Комментировать код для улучшения читаемости
Следовать принципам DRY (Don't Repeat Yourself) при написании функций
Результат:
Файлы дочерней темы или полной темы WordPress
Экспортированный JSON-файл с полями ACF
Инструкция по установке и настройке темы
Краткая документация по использованию шаблона для администраторов сайта
Пожалуйста, предоставьте оценку времени на каждый этап разработки и общую стоимость работ
Заявки фрилансеров
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