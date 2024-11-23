Разработать пользовательский шаблон страницы для WordPress

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Закрыт5 заявок290 просмотров

Разработать пользовательский шаблон страницы для WordPress с использованием Advanced Custom Fields (ACF)

Требования к шаблону:

  1. Общая структура:

    • Полноширинный заголовок с фоновым изображением и наложенным текстом

    • Секция "О нас" с текстом и изображением

    • Секция "Наши услуги" с возможностью добавления до 6 услуг

    • Секция "Отзывы клиентов" в виде слайдера

    • Контактная форма

  2. ACF поля:

    • Заголовок: текстовое поле для главного заголовка

    • Подзаголовок: текстовое поле для подзаголовка

    • Фоновое изображение: поле для загрузки изображения

    • О нас: текстовое поле (WYSIWYG редактор)

    • Изображение "О нас": поле для загрузки изображения

    • Услуги: повторитель с полями для иконки, названия и описания услуги

    • Отзывы: повторитель с полями для имени клиента, текста отзыва и фото

    • Контактная информация: группа полей для адреса, телефона и email

  3. Функциональность:

    • Адаптивный дизайн для мобильных устройств, планшетов и десктопов

    • Ленивая загрузка изображений

    • Слайдер для отзывов (использовать Slick или Swiper)

    • Валидация полей контактной формы на стороне клиента и сервера

    • Отправка данных формы на указанный email с использованием wp_mail()

  4. Производительность и SEO:

    • Оптимизация загрузки стилей и скриптов

    • Правильная семантическая разметка HTML5

    • Добавление микроразметки Schema.org для услуг и отзывов

  5. Совместимость и безопасность:

    • Соответствие стандартам кодирования WordPress

    • Проверка на наличие конфликтов с популярными плагинами (Yoast SEO, WooCommerce)

    • Защита от XSS и SQL-инъекций при обработке пользовательского ввода

Технические требования:

  1. Использовать последнюю стабильную версию WordPress и ACF Pro

  2. Создать дочернюю тему на основе Twenty Twenty-One или собственную тему с нуля

  3. Использовать Sass для стилей и оптимизировать CSS

  4. Минимизировать использование сторонних плагинов

  5. Комментировать код для улучшения читаемости

  6. Следовать принципам DRY (Don't Repeat Yourself) при написании функций

Результат:

  1. Файлы дочерней темы или полной темы WordPress

  2. Экспортированный JSON-файл с полями ACF

  3. Инструкция по установке и настройке темы

  4. Краткая документация по использованию шаблона для администраторов сайта

    Пожалуйста, предоставьте оценку времени на каждый этап разработки и общую стоимость работ

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5 месяцев назад
VOSTOK-TECHNO
Восток 
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