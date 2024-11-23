Требуется доработка многостраничного сайта на WordPress. Необходимо переверстать страницы с нуля для различных устройств, а также добавить новый функционал на бэкенд, включая сортировки, фильтры и раздел с блогом. Подробное ТЗ доступно по ссылке. Ожидаются предложения от кандидатов с отзывами.