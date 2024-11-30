Для проекта по анализу спортивных ставок требуется Middle Full Stack Developer. Задачи включают редизайн страниц, перевод кода с JQuery на Vue.js, оптимизацию запросов к ClickHouse и улучшение кода на Yii2. Кандидат должен хорошо разбираться в Yii2, Vue.js, ClickHouse, MySQL и Docker. Приветствуются примеры работ на указанном стеке.
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