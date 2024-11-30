Курс веб сайт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок225 просмотров

Одностраничный веб-сайт КУРСА в доступной для понимания форме продуктах и ​​услугах, позволяя посетителям сразу же узнать МЕНЯ , стоимость курса не дорогая просто нужно сделать по примеру и сделать рассылку или подписку на курс и сразу на оплату

Создание одностраничных сайтов
5 месяцев назад
nataliasertac233
32 года
10 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Влад
 
20 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
Веб-программирование
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
5 месяцев назад
Артур
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
онлайн
34 отзыва
5 месяцев назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
5 отзывов
5 месяцев назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 месяцев назад
Максим
 
30 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
9 отзывов
5 месяцев назад
Алена
 
25 лет
год в сервисе
Была
2 месяца назад
2 отзыва
5 месяцев назад