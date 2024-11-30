Middle Full Stack Developer (Yii2, Vue.js, ClickHouse)

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки204 просмотра

Для ведения проекта по анализу спортивных ставок ищем талантливого Middle Full Stack Developer на постоянную занятость. Сервис по анализу спортивных событий (не гемблинг и беттинг), мы выдаем статистику по футбольным матчам и храним большие объемы информации. 

Проект подразумевает:

  • работу по улучшению существующих страниц (редизайн)

  • перевод кода с JQuery на Vue.js

  • написание оптимизированных запросов и получение данных из БД ClickHouse

  • оптимизацию РНР - кода на фреймворке Yii2, использование лучших практик и стандартов написания кода.

Критично важно хорошо понимать следующие технологии:

  • Yii2

  • Vue.js

  • ClickHouse & MySQL

  • Docker

Весь проект очень хорошо документирован, развертка локально через Docker и работа через систему контроля версий (GitHub).
Приcылайте в отклике примеры работ на стеке Yii2 + Vue.js & ClickHouse.
Если вы обладаете нужными знаниями, будем рады услышать вас и готовы к сотрудничеству. Все подробности уже в личной переписке.

jQueryVue.jsYiiОптимизация кода
5 месяцев назад
DenDevin
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Был
13 часов назад
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