Для ведения проекта по анализу спортивных ставок ищем талантливого Middle Full Stack Developer на постоянную занятость. Сервис по анализу спортивных событий (не гемблинг и беттинг), мы выдаем статистику по футбольным матчам и храним большие объемы информации.



Проект подразумевает:

работу по улучшению существующих страниц (редизайн)

перевод кода с JQuery на Vue.js

написание оптимизированных запросов и получение данных из БД ClickHouse

оптимизацию РНР - кода на фреймворке Yii2, использование лучших практик и стандартов написания кода.

Критично важно хорошо понимать следующие технологии:

Yii2

Vue.js

ClickHouse & MySQL

Docker

Весь проект очень хорошо документирован, развертка локально через Docker и работа через систему контроля версий (GitHub).

Приcылайте в отклике примеры работ на стеке Yii2 + Vue.js & ClickHouse.

Если вы обладаете нужными знаниями, будем рады услышать вас и готовы к сотрудничеству. Все подробности уже в личной переписке.