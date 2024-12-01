Помощь на сайте Тильда.

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка179 просмотров

На сайте тильда, ввели промокод который дает скидку. Условия акции, что промокод работает только на самовывоз, но стандартный функционал не дает изменить вариацию применения промо. Нужно сделать так , что бы в корзине при выборе самовывоз работал промокод, а при выборе доставки не работал.

5 месяцев назад
guest_1733039687776
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Артур
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад