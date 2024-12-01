Требуется разработка крипто-токена wBTC в сети Fantom и USDT в сетях TRC20/ERC20/BEP20. Токены должны отображать эквивалент в долларах и увеличивать баланс в кошельке один к одному с оригиналом. На бирже менять не требуется, только для работы с кошельком.
Помощь на сайте Тильда.
На сайте тильда, ввели промокод который дает скидку. Условия акции, что промокод работает только на самовывоз, но стандартный функционал не дает изменить вариацию применения промо. Нужно сделать так , что бы в корзине при выборе самовывоз работал промокод, а при выборе доставки не работал.
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