На сайте тильда, ввели промокод который дает скидку. Условия акции, что промокод работает только на самовывоз, но стандартный функционал не дает изменить вариацию применения промо. Нужно сделать так , что бы в корзине при выборе самовывоз работал промокод, а при выборе доставки не работал.