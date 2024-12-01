Разработайте одностраничный веб-сайт для курса, который будет содержать информацию о продуктах и услугах. Сайт должен включать возможность подписки и оплаты курса, а также быть простым и понятным для посетителей.
Нужно разработать крипто-токен
Если вкратце нужно вот это ⬇️
Интересно токен wBTC / USDT сеть (Fantom), чтобы был похож на тот, что есть в данный момент с таким же тикером, названием, и чтобы отображался эквивалент в $. На биржах меняться не должен, нужно просто, чтобы он садился на кошелек и поднимал баланс как с оригиналом один к одному.
В таких же критериях нужно USDT
Сеть TRC20/ERC20/BEP20
Заявки фрилансеров
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