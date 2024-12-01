Если вкратце нужно вот это ⬇️

Интересно токен wBTC / USDT сеть (Fantom), чтобы был похож на тот, что есть в данный момент с таким же тикером, названием, и чтобы отображался эквивалент в $. На биржах меняться не должен, нужно просто, чтобы он садился на кошелек и поднимал баланс как с оригиналом один к одному.

В таких же критериях нужно USDT

Сеть TRC20/ERC20/BEP20