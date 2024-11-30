Правки по беку (PHP, Mysql)

Требуется программист, который хорошо понимает PHP, Mysql и может помочь сделать вывод товаров через админку, базу данных на сайт. Все что уже есть, только нужно интегрировать это на новый сайт. Сразу хочу сказать, бюджет не такой большой, но сразу 3 сайта, одинаковая работа и оплата сразу по каждому сайту. Если можете помочь, напишите пожалуйста, тех, кто понимает, хороший, быстрый заработок.