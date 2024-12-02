Требуется разработать клон сайта, фокусируясь на функционале временных почтовых ящиков. Сайт должен работать через API, предоставляемый оригинальным сервисом. Необходимо также создать клон API для обеспечения доступа новых пользователей к сервису. Ожидается качественная реализация с полным функционалом для работы с почтами.
Работа с парсером, сбор информации
Необходимо создать несколько парсеров
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $11
Необходимо срочно подготовить техническое задание для программиста в области веб-программирования. ТЗ должно быть четким и полным, чтобы разработчик мог успешно выполнить поставленные задачи.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется доработка сайта, созданного на платформе WordPress, с интеграцией Базы Данных Битрикс-24. Подробный список необходимых доработок предоставлен в приложении. Ожидается выполнение задач по веб-программированию с учетом всех требований.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $500
Требуется разработка телеграм бота для продвижения с использованием WEB APPS и подключением базы данных. Основные функции: генерация номеров и ID, поиск групп и каналов, валидатор, парсинг пользователей, инвайтинг, рассылка сообщений, накрутка просмотров и регистрация аккаунтов через SMS-сервисы. Бот должен поддерживать работу с бесплатными и платными прокси.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется доработка сайта на WordPress: загрузить товары по категориям, проверить функциональность корзины, указать адрес для заявок и изменить номер телефона на сайте. Задача включает в себя улучшение пользовательского интерфейса и корректную работу всех элементов.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо разработать программу на Python с использованием OpenCV для учебной работы, которая будет определять пересечение автомобилем двойной сплошной разметки. Программа должна обрабатывать видео с камеры дорожного движения, выделяя двойную сплошную и автомобили разными цветами, а также помечать автомобили, пересекающие разметку, третьим цветом.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $100
Требуется разработать голосового помощника на базе GPT для компьютера. Программа должна выполнять поиск, заполнять таблицы, анализировать фото и заполнять документы. Также необходима функция памяти для хранения данных и истории запросов. Ожидается функциональная и удобная реализация с учетом указанных задач.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $3
Требуется доработка функционала на сайте Тильда: промокод должен работать только при выборе самовывоза и не применяться при доставке. Необходимо изменить логику работы промокода в корзине, чтобы учесть условия акции. Ожидается внедрение необходимых изменений в веб-программировании.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $15000
Требуется разработка крипто-токена wBTC в сети Fantom и USDT в сетях TRC20/ERC20/BEP20. Токены должны отображать эквивалент в долларах и увеличивать баланс в кошельке один к одному с оригиналом. На бирже менять не требуется, только для работы с кошельком.Веб-программирование12 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется программист для выполнения правок на трех сайтах, связанных с выводом товаров через админку и базу данных. Работа включает интеграцию существующих решений на новый сайт с использованием PHP и MySQL. Бюджет ограничен, но работа одинаковая для всех сайтов, оплата производится по каждому проекту. Ищем специалистов, готовых к быстрому выполнению задачи.Веб-программирование15 заявокЗакрыт4 месяца назад