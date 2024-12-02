Требуется разработка крипто-токена wBTC в сети Fantom и USDT в сетях TRC20/ERC20/BEP20. Токены должны отображать эквивалент в долларах и увеличивать баланс в кошельке один к одному с оригиналом. На бирже менять не требуется, только для работы с кошельком.