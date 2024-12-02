Запрос сервер сделать по очереди исключиться одновременно

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отправить файл лс , у меня сайт список таблицы запрос сервер разные стороны работает но когда много запросить появиться сбой , как может сделать запрос по очереди через 30 сек либо минут

async function fetchDataSequentially() {

const rows = document.querySelectorAll('tr.auto');

let index = 0;

async function processRow() {

if (index < rows.length) {

const row = rows[index];

const urlCell = row.querySelector('.priseSTMJsonUrl');

const url = urlCell.textContent;

try {

const response = await fetch(`/your-server-endpoint?url=${encodeURIComponent(url)}`);

if (!response.ok) {

throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status} ${response.statusText}`);

}

const data = await response.json();

if (data.error) {

throw new Error(`Server error: ${data.error}`);

}

const priceCell = row.querySelector('td:last-child');

priceCell.textContent = data.lowest_price;

index++;

setTimeout(processRow, 30000);

} catch (error) {

console.error('Ошибка при обработке строки:', error);

const priceCell = row.querySelector('td:last-child');

priceCell.textContent = "Ошибка запроса";

index++;

setTimeout(processRow, 30000);

}

}

}

processRow();

}

fetchDataSequentially();

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