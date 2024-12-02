Необхідно доопрацювати магазин на OpenCart версії 3.0.3.3, додавши можливість замовлення мінімум 6 товарів з міксом. Також потрібно реалізувати функцію безкоштовної доставки при замовленні від 200 лей. Очікується ефективне та швидке виконання задачі.
Запрос сервер сделать по очереди исключиться одновременно
отправить файл лс , у меня сайт список таблицы запрос сервер разные стороны работает но когда много запросить появиться сбой , как может сделать запрос по очереди через 30 сек либо минут
async function fetchDataSequentially() {
const rows = document.querySelectorAll('tr.auto');
let index = 0;
async function processRow() {
if (index < rows.length) {
const row = rows[index];
const urlCell = row.querySelector('.priseSTMJsonUrl');
const url = urlCell.textContent;
try {
const response = await fetch(`/your-server-endpoint?url=${encodeURIComponent(url)}`);
if (!response.ok) {
throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status} ${response.statusText}`);
}
const data = await response.json();
if (data.error) {
throw new Error(`Server error: ${data.error}`);
}
const priceCell = row.querySelector('td:last-child');
priceCell.textContent = data.lowest_price;
index++;
setTimeout(processRow, 30000);
} catch (error) {
console.error('Ошибка при обработке строки:', error);
const priceCell = row.querySelector('td:last-child');
priceCell.textContent = "Ошибка запроса";
index++;
setTimeout(processRow, 30000);
}
}
}
processRow();
}
fetchDataSequentially();
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $20
Необходим скрипт на JavaScript для добавления водяных знаков на PDF. Функционал включает загрузку PDF с превью первых двух страниц, настройки для текста и картинки, а также адаптивный интерфейс. Результат должен быть в виде архива с HTML, CSS и JS файлами, работающими автономно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $50
Реализуйте фильтр в каталоге магазина на Shopify на основе тегов. Задача заключается в том, чтобы вывести в фильтре только цифры из тегов формата 'Temple:123mm'. Необходимо выполнить работу без установки дополнительных приложений.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется Senior Rust разработчик для международной криптовалютной биржи Tothemoon с опытом работы не менее 4 лет. Знания async (tokio runtime), проектирование микросервисов и тестирование кода обязательны. Плюсом будет опыт с Go и блокчейном, а также навыки мониторинга с prometheus и grafana. Условия: гибкий график, удаленная работа и оплата в криптовалюте.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется разработать несколько парсеров для сбора информации с различных источников. Задача включает в себя программирование и настройку парсеров для эффективного извлечения данных.Веб-программирование13 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $200
Требуется разработать клон сайта, фокусируясь на функционале временных почтовых ящиков. Сайт должен работать через API, предоставляемый оригинальным сервисом. Необходимо также создать клон API для обеспечения доступа новых пользователей к сервису. Ожидается качественная реализация с полным функционалом для работы с почтами.Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $11
Необходимо срочно подготовить техническое задание для программиста в области веб-программирования. ТЗ должно быть четким и полным, чтобы разработчик мог успешно выполнить поставленные задачи.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется доработка сайта, созданного на платформе WordPress, с интеграцией Базы Данных Битрикс-24. Подробный список необходимых доработок предоставлен в приложении. Ожидается выполнение задач по веб-программированию с учетом всех требований.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $500
Требуется разработка телеграм бота для продвижения с использованием WEB APPS и подключением базы данных. Основные функции: генерация номеров и ID, поиск групп и каналов, валидатор, парсинг пользователей, инвайтинг, рассылка сообщений, накрутка просмотров и регистрация аккаунтов через SMS-сервисы. Бот должен поддерживать работу с бесплатными и платными прокси.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется доработка сайта на WordPress: загрузить товары по категориям, проверить функциональность корзины, указать адрес для заявок и изменить номер телефона на сайте. Задача включает в себя улучшение пользовательского интерфейса и корректную работу всех элементов.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 месяца назад