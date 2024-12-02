Добрый день.

Нужен скрипт на js для добавления водяных знаков на PDF.

Вот пример функционала, нужен такой же:

https://www.ilovepdf.com/pdf_add_watermark



Как должно работать:

- Все тексты на английском

1. Открываем итоговый html файл в браузере в нем только инпут для выбора файла.

2. загружен пдф, выводится превью - если листов больше чем 1, то выводим первые 2 листа как превью, рядом один возле другого.

3. Далее ПОД превью появляется блок с настройками водяного знака с двумя вкладками для добавления водяного знака в виде текста и картинки, как на сайте примере, но по центру.



Единственное отличие от примера - вместо точек на превью нужно в реальном времени отображать текст или картинку, как в итоговом варианте будет добавлено.

4. Все должно быть адаптивным и не плыть при уменьшении страницы.

5. Возможность вернуться к инпуту для выбора другого файла (кнопка крестик или корзина).



Предпочтение отдается лучшей цене, проект не большой без размещений на серверах, баз данных и тд.



Результат:

Архив с файлом html, css и нужные js файлы, можно подключать библиотеки (для pdf точно нужна), но они должны быть 1 файлом и входить в итоговый архив.

Работать все должно без интернета, автономно.