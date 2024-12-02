Реализуйте фильтр в каталоге магазина на Shopify на основе тегов. Задача заключается в том, чтобы вывести в фильтре только цифры из тегов формата 'Temple:123mm'. Необходимо выполнить работу без установки дополнительных приложений.
Добавления водяных знаков на PDF
Добрый день.
Нужен скрипт на js для добавления водяных знаков на PDF.
Вот пример функционала, нужен такой же:
https://www.ilovepdf.com/pdf_add_watermark
Как должно работать:
- Все тексты на английском
1. Открываем итоговый html файл в браузере в нем только инпут для выбора файла.
2. загружен пдф, выводится превью - если листов больше чем 1, то выводим первые 2 листа как превью, рядом один возле другого.
3. Далее ПОД превью появляется блок с настройками водяного знака с двумя вкладками для добавления водяного знака в виде текста и картинки, как на сайте примере, но по центру.
Единственное отличие от примера - вместо точек на превью нужно в реальном времени отображать текст или картинку, как в итоговом варианте будет добавлено.
4. Все должно быть адаптивным и не плыть при уменьшении страницы.
5. Возможность вернуться к инпуту для выбора другого файла (кнопка крестик или корзина).
Предпочтение отдается лучшей цене, проект не большой без размещений на серверах, баз данных и тд.
Результат:
Архив с файлом html, css и нужные js файлы, можно подключать библиотеки (для pdf точно нужна), но они должны быть 1 файлом и входить в итоговый архив.
Работать все должно без интернета, автономно.
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